Вода приносит улыбку в аргентинский трущобный квартал, покинутый государством

Улицы - свалка мусора, перекрестки - бассейн с грязной водой, стены домов сделаны из чего попало, дети играют на обломках, дождь - катастрофа.

Стены домов сделаны из чего попало, дети играют в руинах, дождь - катастрофа. Государство? Отсутствует, поэтому матери благодарны за помощь, которую предлагают волонтеры и частные лица; остальные спрашивают, как получить доступ.



В общине "Ла Бистрика" в городе Хосе К. Пас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес одиннадцать семей улыбаются, потому что союз между общественной организацией Techo и социальным проектом "Softys Contigo: больше заботы для всех" чилийской компании Softys дает им доступ к аварийному жилью с ванной комнатой.



За два дня 150 добровольцев из обеих организаций под солнцем и в изнуряющей, но энергичной жаре построили дома с деревянными стенами, крышей из листового металла и изоляционного материала и соответствующие ванные комнаты с раковиной, душем и туалетом, средний срок службы которых составляет десять лет.



Одна из бенефициаров программы - Нэнси Аредес, 38-летняя домохозяйка, которая уже пять лет живет на участке, где ей пришлось начинать "самостоятельно".