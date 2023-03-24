Еще одно калифорнийское водохранилище только что разлилось впервые за последние десятилетия

Озеро Лопес впервые за почти два десятилетия разлилось рано утром в четверг, благодаря ливневому дождю во время последнего шторма, пронесшегося по Калифорнии на этой неделе.

Искусственный водоем, который является источником воды для южной части округа Сан-Луис-Обиспо, а также популярным местом отдыха для катания на лодках, рыбалки, кемпинга и плавания, достиг 100% наполнения в 4:21 утра, согласно данным мониторинга воды в режиме реального времени Департамента общественных работ округа Сан-Луис-Обиспо.



Озеро разливалось со скоростью 35,2 кубических фута воды в секунду по состоянию на 8 часов утра, сообщили наблюдатели Департамента общественных работ округа Сан-Луис-Обиспо.



Вода переливалась через водосброс озера, где она попадала в ручей Арройо-Гранде.



Это первый раз за 25 лет, когда озеро в Южном округе разлилось. По словам чиновников, последний раз озеро переполнялось в 1998 году.