У Семенович из чемодана украли ее купальники нестандартного размера
2023-03-24 14:24
Анна Семенович, отправляясь на Мальдивах, положила в чемодан бикини, которых не обнаружила, когда приехала на курорт.
Потерю Анна Семенович обнаружила, когда на Мальдивах стала разбирать вещи.
Артистка уверяет, что точно помнит как положила поверх всех вещей в чемодане льняной мешок со своими бикини.
Как, где, а главное кто, позарился на "богатство", остается догадываться.
Напомним, что формы знаменитости стандартными назвать нельзя. Чего стоит одна только грудь исполнительницы.
Опубликовано: Наталья Гончарова