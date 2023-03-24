У Семенович из чемодана украли ее купальники нестандартного размера

Анна Семенович, отправляясь на Мальдивах, положила в чемодан бикини, которых не обнаружила, когда приехала на курорт.

Потерю Анна Семенович обнаружила, когда на Мальдивах стала разбирать вещи.

Артистка уверяет, что точно помнит как положила поверх всех вещей в чемодане льняной мешок со своими бикини.

Как, где, а главное кто, позарился на "богатство", остается догадываться.

Напомним, что формы знаменитости стандартными назвать нельзя. Чего стоит одна только грудь исполнительницы.