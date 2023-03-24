Бывший руководитель подал иск против Citgo на 100 миллионов долларов

Один из руководителей нефтяной компании Citgo, который провел почти пять лет в заключении в Венесуэле, подал иск на компанию на сумму 100 миллионов долларов.

Томеу Ваделл был одним из шести руководителей, работающих в хьюстонской компании Citgo, которых попросили отправиться в Венесуэлу незадолго до Дня благодарения в 2017 году, чтобы принять участие во встрече в штаб-квартире материнской компании, венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. После этого сотрудники службы безопасности вывели их из конференц-зала в Каракасе.



Позднее венесуэльский судья признал шестерых руководителей виновными в хищении и приговорил их к тюремному заключению сроком от восьми до 13 лет.



В иске Ваделла его адвокаты утверждают, что Citgo заставила его и других руководителей поехать в Венесуэлу в рамках схемы использования их в качестве "политических пешек".