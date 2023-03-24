Психолог назвал причину того, почему мужчины и женщины поменялись ролями
Психолог Александр Некрасов-Гром пояснил, почему в современном мире мужчины и женщины поменялись ролями.
Психолог Александр Некрасов-Гром убежден, что сегодня женщины решительно отказываются от роли хранительницы домашнего очага по той причине, что раньше для них все было недоступно, а теперь пришло время для самореализации в любой сфере.
Также специалист отметил, что сегодня масса людей, которые придерживаются позиции "чайлдфри".
Есть и такие представительницы прекрасного пола, которые способны совмещать и карьеру, и дом. Скорее всего такая женщина с детства слышала от матери, что надеяться можно только на себя, а от мужчин прока нет.
Мужчинам же надоело быть каменной стеной и они с удовольствием уходят в декрет, пока их жены зарабатывают деньги.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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