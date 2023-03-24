Психолог назвал причину того, почему мужчины и женщины поменялись ролями

Психолог Александр Некрасов-Гром пояснил, почему в современном мире мужчины и женщины поменялись ролями.

Психолог Александр Некрасов-Гром убежден, что сегодня женщины решительно отказываются от роли хранительницы домашнего очага по той причине, что раньше для них все было недоступно, а теперь пришло время для самореализации в любой сфере.

Также специалист отметил, что сегодня масса людей, которые придерживаются позиции "чайлдфри".

Есть и такие представительницы прекрасного пола, которые способны совмещать и карьеру, и дом. Скорее всего такая женщина с детства слышала от матери, что надеяться можно только на себя, а от мужчин прока нет.

Мужчинам же надоело быть каменной стеной и они с удовольствием уходят в декрет, пока их жены зарабатывают деньги.