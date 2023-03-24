Король Карл III отложил визит во Францию из-за протестов

Букингемский дворец подтвердил, что государственный визит короля Карла III и королевы Камиллы пока отложен, не назвав причины.

«Их Величества с нетерпением ждут возможности посетить Францию, как только будет согласована дата», — говорится в кратком заявлении.

Елисейский дворец в Париже ранее объявил, что визит не состоится, как планировалось.

По мнению экспертов, единственная причина тому — протесты там против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Чарльз и Камилла планировали прибыть в Париж в воскресенье, чтобы совершить свой первый зарубежный визит в качестве королевской четы. Затем они планировали направится в Германию 29 марта.