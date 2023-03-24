Король Карл III отложил визит во Францию из-за протестов
Букингемский дворец подтвердил, что государственный визит короля Карла III и королевы Камиллы пока отложен, не назвав причины.
«Их Величества с нетерпением ждут возможности посетить Францию, как только будет согласована дата», — говорится в кратком заявлении.
Елисейский дворец в Париже ранее объявил, что визит не состоится, как планировалось.
По мнению экспертов, единственная причина тому — протесты там против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Чарльз и Камилла планировали прибыть в Париж в воскресенье, чтобы совершить свой первый зарубежный визит в качестве королевской четы. Затем они планировали направится в Германию 29 марта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья Гончарова
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