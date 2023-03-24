В черном списке: какие продукты никогда не будут есть гастроэнтерологи

Хот-доги, мясо во фритюре, газировка, белый хлеб лучше вычеркнуть из меню или есть как можно реже.

Кто не хочет время от времени побаловать себя шоколадным мороженым, кока-колой или пиццей с бургером и картошкой фри?

Но поговорка “все хорошо в меру” существует не просто так. Большинство врачей и диетологов знают, что полное лишение себя любимых продуктов приведет к неприятным последствиям, в результате чего желание съесть их будет гораздо больше, чем следовало бы.

В частности, сами гастроэнтерологи избегают в 99% (а иногда и в 100%) случаев некоторых продуктов. Каких именно?

Протеиновые батончики

Хотя некоторые приготовлены из настоящих фруктов и орехов и вкуснее других, американский гастроэнтеролог Хармони Эллисон подчеркнула, что никогда не ест продукты с высокой степенью переработки.

Я никогда не ем протеиновые батончики. Они подвергаются высокой обработке и содержат много добавок, польза которых неизвестна, - сказала доктор. Можно получить такое же количество белка в чашке молока, порции арахисового масла, орехах или тыквенных семечках.

Стейк

Их также избегают многие специалисты - как и бургеров. По словам доктора Ризвана Чоудхури из университета Джона Хопкинса, красное мясо и мясопереработанные продукты повышают риск развития рака и полипов толстой кишки.

Употребление мясных полуфабрикатов четыре или более раз в неделю может привести к увеличению риска развития рака толстой кишки на 20 процентов, - подчеркнул специалист.

Рыба во фритюре

Рыбное филе или упаковка куриных наггетсов - это вкусно, но не приносит пользы кишечнику.

Исследования показали, что масло для жарки может отрицательно влиять на микробиом кишечника, приводя к обострению атеросклероза, - объяснил доктор Махмуд Ганнум. В долгосрочной перспективе это накопление может привести к таким последствиям, как сердечный приступ и инсульт.

Газировка

Газировка и другие напитки с сахаром также не должны часто стоять на столе.

Хотя эти напитки легко усваиваются, они также связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца, - сказал доктор Саймон К. Мэтьюз. Кроме того, они часто ассоциируются с возникновением желудочно-кишечных симптомов вздутия живота, отрыжки и рефлюкса, особенно в сочетании с газированными напитками и кофеином.

Белый хлеб

По словам доктора Шилпы Гровер, очищенные злаки тоже вредны для кишечника.