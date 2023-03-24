В черном списке: какие продукты никогда не будут есть гастроэнтерологи
Хот-доги, мясо во фритюре, газировка, белый хлеб лучше вычеркнуть из меню или есть как можно реже.
Кто не хочет время от времени побаловать себя шоколадным мороженым, кока-колой или пиццей с бургером и картошкой фри?
Но поговорка “все хорошо в меру” существует не просто так. Большинство врачей и диетологов знают, что полное лишение себя любимых продуктов приведет к неприятным последствиям, в результате чего желание съесть их будет гораздо больше, чем следовало бы.
В частности, сами гастроэнтерологи избегают в 99% (а иногда и в 100%) случаев некоторых продуктов. Каких именно?
Протеиновые батончики
Хотя некоторые приготовлены из настоящих фруктов и орехов и вкуснее других, американский гастроэнтеролог Хармони Эллисон подчеркнула, что никогда не ест продукты с высокой степенью переработки.
Я никогда не ем протеиновые батончики. Они подвергаются высокой обработке и содержат много добавок, польза которых неизвестна, - сказала доктор.
Можно получить такое же количество белка в чашке молока, порции арахисового масла, орехах или тыквенных семечках.
Стейк
Их также избегают многие специалисты - как и бургеров. По словам доктора Ризвана Чоудхури из университета Джона Хопкинса, красное мясо и мясопереработанные продукты повышают риск развития рака и полипов толстой кишки.
Употребление мясных полуфабрикатов четыре или более раз в неделю может привести к увеличению риска развития рака толстой кишки на 20 процентов, - подчеркнул специалист.
Рыба во фритюре
Рыбное филе или упаковка куриных наггетсов - это вкусно, но не приносит пользы кишечнику.
Исследования показали, что масло для жарки может отрицательно влиять на микробиом кишечника, приводя к обострению атеросклероза, - объяснил доктор Махмуд Ганнум.
В долгосрочной перспективе это накопление может привести к таким последствиям, как сердечный приступ и инсульт.
Газировка
Газировка и другие напитки с сахаром также не должны часто стоять на столе.
Хотя эти напитки легко усваиваются, они также связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца, - сказал доктор Саймон К. Мэтьюз.
Кроме того, они часто ассоциируются с возникновением желудочно-кишечных симптомов вздутия живота, отрыжки и рефлюкса, особенно в сочетании с газированными напитками и кофеином.
Белый хлеб
По словам доктора Шилпы Гровер, очищенные злаки тоже вредны для кишечника.
Исследования показали, что высокое потребление очищенных злаков связано с повышенным риском развития воспалительных процессов в пищеварительном тракте, называемых дивертикулитом, - сказала она.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
В Питере прощаются с другом основателя Cream Soda Свиргунова, актером Георгием Киселевым, которому было всего 29 лет
В северной столице РФ провожают в последний путь 29-летнего друга основателя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова, актера Георгия Киселева, который умер в машине скорой помощи.Подробнее...
-