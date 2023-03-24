Исполнитель и актер Виталий Гогунский выпустил новый клип на песню "Оревуар", где попрощался с европейскими государствами.

Виталий Гогунский выпустил новый клип на свой трек "Оревуар".

Под композицией артист дал пояснение, заявив, что посредством своего творения показывает, как Россия прощается с Европой.

Звезда экрана и сцены не скрывает, что именно Запад оказывал большое влияние на россиян, а сейчас призывает соотечественников вспомнить свою богатую культуру, то, что дорого русским, сказав Европе "Оревуар".

Гогунский не сомневается, что в будущем европейские народы захотят взаимодействовать с РФ, которая не видит смысла в том, чтобы рвать отношения.