Орбакайте не явилась на премьеру картины «Любовь-морковь: Восстание машин» со своим участием

Премьерный показ картины «Любовь-морковь: Восстание машин» состоялся. Однако исполнительницы роли главной героини Кристины Орбакайте на нем не было.

Кристина Орбакайте, которая успешно развивается и как певица, и как актриса, не явилась на премьеру кинопроекта "Любовь-морковь: Восстание машин", где сыграла главную роль.

Отсутствие звезды экрана и сцены на показе объяснил режиссер Андрей Иволгин. Глава съемочного процесса утверждает, что Орбакайте не появилась из-за плотного гастрольного графика, о чем сообщает издание "МК".

По сюжету комедии пара Андрея и Марины Голубевых меняются телами с самыми современными роботами.

Ранее сообщалась, что постановку с участием Орбакайте убрали из репертуара "Современника".