Орбакайте не явилась на премьеру картины «Любовь-морковь: Восстание машин» со своим участием
Премьерный показ картины «Любовь-морковь: Восстание машин» состоялся. Однако исполнительницы роли главной героини Кристины Орбакайте на нем не было.
Кристина Орбакайте, которая успешно развивается и как певица, и как актриса, не явилась на премьеру кинопроекта "Любовь-морковь: Восстание машин", где сыграла главную роль.
Отсутствие звезды экрана и сцены на показе объяснил режиссер Андрей Иволгин. Глава съемочного процесса утверждает, что Орбакайте не появилась из-за плотного гастрольного графика, о чем сообщает издание "МК".
По сюжету комедии пара Андрея и Марины Голубевых меняются телами с самыми современными роботами.
Ранее сообщалась, что постановку с участием Орбакайте убрали из репертуара "Современника".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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