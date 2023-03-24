Дачный эксперт назвал самые лучшие сорта низкорастущих томатов для дачи

Опытный дачник рассказал о самых лучших проверенных сортах низкорастущих томатов.

Преимущества карликовых сортов: не боятся изменчивых температур, быстро созревают.

Что влияет на выбор сорта? Внимание надо обращать на такие характеристики:

скорость созревания;

урожайность;

условия выращивания;

стойкость к болезням;

высота куста.

Конечно надо учитывать сроки годности. Свежие семена будут лучше всходить.

Самые быстро созревающие карликовые сорта

Как правило все они быстро дают плоды, уже в начале лета можно собирать урожай. Самые ранние сорта: Белый Налив, Ракета, Взрыв, Дружок.

Все они созревают за 80-90 суток после появления первых всходов. Если создать условия, то выспевать томаты будут еще быстрее.

Высокоурожайные низкорослые сорта

Для таких томатов нужна опора, иначе они сломаются под тяжестью изобилия плодов.

Подходящие разновидности: Рябчик, Розовый мед, Катя.

При соблюдении всех правил агротехники томаты дадут до 25 кг с одного квадратного метра.

Низкие сорта, дающие самые крупные плоды

Для любителей крупных помидоров подойдут Туземец, Эрмитаж, Крымская роза. Все очень вкусные, их надо есть свежими, для консервации не подходят.

Сорта для разных регионов

Рано высаживать можно Девичий румянец, Агату.

Поздние томаты для холодного климата:Титан, Арабский розовый.

Низкие сорта для начинающих дачников

Малоопытным огородникам можно посоветовать сорта, которые требуют минимального ухода. Их не надо пасынковать. Для первого опыта выращивания хорошо подойдут виды: Акварель,

Красный клык, Краковяк. Все это штамбовые сорта, которые растут в несколько стеблей. Завязи образуются до момента появления пасынков, поэтому пасынкование новичкам не грозит.