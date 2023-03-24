Linkin Park представил новый трек Fighting Myself

Легендарная группа "Linkin Park" представила своим поклонникам новую песню под названием "Fighting Myself".

Знаменитый "Linkin Park" выпустил свой новый трек "Fighting Myself", который доступен на платформе Ютуб.

Интересно, что рок-группа из США скомпилировала композицию из голосов Честера Беннингтона и Майка Шиноды.

25 марта исполняется 20 лет с момента выхода альбома группы "Meteora", который стал настоящей бомбой в начале 2000-х годов.

В апреле-месяце запланирован выход специального издания сборника Meteora 20th Anniversary Edition. Релиз его назначен на 7 число следующего месяца.