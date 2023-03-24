Орлова рассказала, как начала дружить с Бородиной

Ольга Орлова дружит со своей соведущей по "Дому-2" Ксенией Бородиной уже 6 лет. Артистка рассказала, как все начиналось.

Ольга Орлова рассказала историю начала своей дружбы с Ксенией Бородиной.

Произошло это 6 лет назад, когда Орлова, находясь на съемках "Дома-2", сильно мерзла, а тонкий плед не защищал ее от холода.

Увидев это, соведущая поспешила предложить своим оделом, чтобы Ольга наконец согрелась.

С тех пор звезды экрана делят супертеплый плед Бородиной, считая его символом своей дружбы, о чем сообщает издание "Вокруг ТВ".