Орлова рассказала, как начала дружить с Бородиной
2023-03-24 17:05
Ольга Орлова дружит со своей соведущей по "Дому-2" Ксенией Бородиной уже 6 лет. Артистка рассказала, как все начиналось.
Ольга Орлова рассказала историю начала своей дружбы с Ксенией Бородиной.
Произошло это 6 лет назад, когда Орлова, находясь на съемках "Дома-2", сильно мерзла, а тонкий плед не защищал ее от холода.
Увидев это, соведущая поспешила предложить своим оделом, чтобы Ольга наконец согрелась.
С тех пор звезды экрана делят супертеплый плед Бородиной, считая его символом своей дружбы, о чем сообщает издание "Вокруг ТВ".
Опубликовано: Наталья Гончарова