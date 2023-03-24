Противозачаточные средства в Люксембурге будут бесплатными с 1 апреля

Почти все противозачаточные средства станут бесплатными в Люксембурге с 1 апреля, сообщает Министерство здравоохранения Люксембурга.

Расходы на стерилизацию для женщин и мужчин также будут возмещаться властями, отметил источник.

С нововведением будет реализован проект коалиционного соглашения, заявила министр здравоохранения Полетт Ленерт. Бесплатность действует независимо от возраста.

Нововведение «позволит каждому получить средства для планирования семьи, соответствующие его ситуации», отметил Ленерт.

Представитель министерства пояснила в пятницу, что при обращении в аптеку с рецептом на такие средства, с 1 апреля, вы получите противозачаточное средство бесплатно.

Расходы будут покрываться на 100 процентов из государственного бюджета.

К слову, процедура не распространяется на презервативы, но в сотрудничестве с Красным Крестом в ФРГ уже определен ряд мест, где презервативы раздаются бесплатно.