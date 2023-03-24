Правительство Новой Зеландии запустило проект, который помогает пережить любовную разлуку

Новая правительственная кампания Новой Зеландии направлена ​​на то, чтобы помочь молодым людям справиться с расставанием и душевной болью.

«Мы хотим поддержать нашу молодежь», — отметил министр, ответственный за проект, — и нам за это много платят, добавил он.

Со среды в рамках новой кампании предлагается поддержка молодежи страны на болезненных этапах разлуки.

С помощью видеороликов, подкастов и сообщений на онлайн-платформах, таких как Instagram, проект «Love Better» призван побудить молодых новозеландцев избавиться от неудавшейся любви и боли, которая с ней связана.

«Расставания — отстой… но вы можете изменить их к лучшему. Будь хозяином своих чувств», — говорится в видео, сопровождающем кампанию.

Новая кампания нацелена на сообщество недавно расставшихся людей и поможет им не допустить, чтобы «небольшая любовная тоска превратилась в сильную боль».