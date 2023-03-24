Гузеева пришла в бешенство из-за совета психолога

Актриса и ведущая Лариса Гузеева вышла из себя из-за одного совета психологов.

Лариса Гузеева отличается буйным нравом, не боясь показаться соотечественникам излишне эмоциональной.

На этот раз досталось психологам за их, по мнению знаменитости, бестолковые советы.

Ведущая заявила, что многие специалисты в сфере психологии дают рекомендации, воплотить которые в жизнь, а тем более прочувствовать от них какой-либо эффект, не представляется возможным.

Особенно бесит звезду экрана совет "чхать на всех и любить себя", ведь, если у тебя есть близкие, ты просто не сможешь к ним так относиться.

Гузеева убеждена, что жить лишь для себя - не залог счастья.