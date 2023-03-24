Калягин сообщил, что внушает страх режиссерам и продюсерам

Актер Александр Калягин удивил признанием. Оказывается, артист внушает страх режиссерам и продюсерам. Почему так происходит?

Александр Калягин объяснил свое отсутствие на сцене и экране тем, что распугал всех режиссеров и продюсеров.

Актер заявил, что нисколько не жалеет об этом, так как наснимался в жизни больше, чем надо.

Артист утверждает, что раньше была тьма предложений, но после того, как он неоднократно "отшил" кинодеятелей, предложений не стало, чему очень рад Александр.

Откровениями по поводу знаменитость поделился в интервью изданию "АиФ".