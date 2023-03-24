Вучич не пописал соглашения с Косово при посредничестве ЕС

После встречи президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косово Альбина Курти и представителей ЕС в македонском Охриде для нормализации отношений соглашение так и не было подписано.

«Мы, как посредники ЕС, хотели бы, чтобы соглашение было подписано. Однако президент Вучич дал понять, что не готов подписать этот документ. Он сослался на конституционные ограничения», - отметил представитель ЕС Мирослав Лайчак.

Сербия не признает независимое государство Косово.

«Для Сербии имеет обязательную юридическую силу, если я что-то подпишу или проштампую или если я соглашусь с этим в устной форме. Никто не может ничего решать по закону, только президент, а в некоторых случаях премьер-министр или министр иностранных дел»,- напомнил Вучич.

Жители Косово не очень надеются, что позиция сербского правительства изменится.