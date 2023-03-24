Макрон: Франция и ФРГ хотят, чтобы Китай оказывал давление на РФ по Украине

Эммануэль Макрон утверждает, что Китай должен надавить на России в вопросах, связанных с украинским конфликтом.

24 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на заседании Совета Европы в Брюсселе, где публично заявил, что администрации Парижа и Берлина рассчитывают на активную роль правительства Китая в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

По мнению Макрона, в Пекине должны принять решение об оказании существенного давления на руководство России, заставив его окончательно отказаться от идеи применения оружия массового поражения в Украине, которое традиционно включает в себя ядерные, химические и биологические вооружения.

Также Эммануэль Макрон уверен, что действующее правительство Китайской Народной республики может поспособствовать возобновлению мирных переговоров между администрациями Москвы и Пекина, поскольку начало переговорного процесса должно спровоцировать завершение боевых действий в Украине.

Примечательно, что российские правительственные лица, включая Владимира Путина, неоднократно заявляли об отсутствии планов по применению ядерного оружия в Украине. Вместе с тем экс-президент РФ Дмитрий Медведев предупредил Киев о том, что Россия использует ядерные вооружения, если ВСУ попытаются захватить Крым.

Также Путин ранее утверждал, что именно украинские власти отказались от переговоров с российской делегацией, а Владимир Зеленский подписал документ о запрете участия политиков из Украины в переговорном процессе с РФ на законодательном уровне.