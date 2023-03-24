Кучера сообщил, как изменилась его жизнь после интервью Дудю

Ведущий и актер Оскар Кучера признался, что его жизнь изменилась после того, как он имел смелость дать интервью журналисту Юрию Дудю, признанному иноагентом в России.

Оскар Кучера рассказал, что после злополучного интервью Юрию Дудю в его армии поприбавилось и тех, кто его ругает, и тех, кто оказывает поддержку.

Кучера отметил, что соотечественники подходят к нему на улице и говорят "Спасибо".

На этот раз звезда экрана общался с Лаурой Джугелией.

Ведущий добавил, что после того, как интервью с Дудем вышло в эфир, он с ним больше не контактировал.

Ранее знаменитость признался, что в вопросах СВО у него с законной супругой имеются разногласия.