В Испании из-за первого в этом году лесного пожара эвакуировано 1500 человек
2023-03-24 17:53
Первый крупный лесной пожар 2023 года уже уничтожил более 1000 гектаров леса на востоке Испании.
В пострадавшем районе между регионами Арагон и Валенсия около 1500 человек были эвакуированы из своих домов с четверга по пятницу.
Пожарам благоприятствует температура свыше 20 градусов и сильная засуха.
Пожароопасная ситуация сохраняется также на юге Франции, сообщают местные власти.
Опубликовано: Тарас Медведев