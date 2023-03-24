В Испании из-за первого в этом году лесного пожара эвакуировано 1500 человек

Первый крупный лесной пожар 2023 года уже уничтожил более 1000 гектаров леса на востоке Испании.

В пострадавшем районе между регионами Арагон и Валенсия около 1500 человек были эвакуированы из своих домов с четверга по пятницу.

Пожарам благоприятствует температура свыше 20 градусов и сильная засуха.

Пожароопасная ситуация сохраняется также на юге Франции, сообщают местные власти.