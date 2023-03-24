Огромный астероид пролетит мимо Земли и Луны в эти выходные
2023-03-24 18:24
Астероид прозванный “разрушителем городов” из-за его размеров, которые позволили бы разрушить город, пролетит между орбитами Земли и Луны в эти выходные.
Объект, названный 2023 DZ2, был обнаружен месяц назад.
В субботу он пройдет в пределах 515 000 км от Луны, а через несколько часов пролетит мимо Земли.
Диаметр астероида оценивается в 90 метров, такие объекты редко приближается к планете так близко, как в нашем случае.
По данным НАСА, это важная возможность для астрономов расширить свои знания об астероидах в случае обнаружения опасного объекта, который может столкнуться с Землей.
Небесное тело можно будет наблюдать в бинокли и телескопы по всему миру.
Опубликовано: Тарас Медведев