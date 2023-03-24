60-летняя Лолита заявила, что хочет голую фотосессию

Певица призналась, что готова позировать ню без всякого фотошопа, без прикрас и с недостатками фигуры.

Лолите Милявской в нынешнем ноябре стукнет шестьдесят лет, сообщает Рrozvezd.info.

Поп-звезда дала интервью на ютуб-канале Басты Gazgolder, в котором поделилась экстравагантными планами на будущий юбилей.

Хочу фотосессию ню без фотошопа. Там подвисает, тут подвисает. Грудь я не делала: хочу фотосессию где такая, какая есть, - рассказала певица.

Милявскяа подчеркнула, что она не против недостатков - мол, пусть они будут видны. Ей 60, и она не комплексует от возраста.

Если нет энергии внутри, то даже в 30 лет взгляд будет погасшим. Мне скучно с ровесниками: я могла бы себе найти 60-летнего, но мне что с ним делать?! Я не готова к виагре, - заявила Лолита.

Поэтому, пояснила, все ее партнёры всегда младше.

Хочется пойти вдвоем в горы, ходить по музеям. Но в клубах я давно не тусуюсь - берегу уши. Потому что наутро трудно петь, - отметила звезда.

По этой же причине Милявская "не бухает" в караоке, так как это плохо отражается на связках. Когда связки становятся менее выносливыми - это, считает певица, для нее является признаком возраста.