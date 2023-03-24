Врачи бьют тревогу: десятки человек попали в больницу из-за популярного тикток-тренда
Участнику челенджа предлагается выпить 3,7 литра смеси крепких алкогольных напитков, а также воды, подсластителей и таблеток для изотонических напитков.
Тренды популярной соцсети давно уже стали не безобидными. В 2022 году СМИ сообщали о 15 смертях из-за челленджа, пишет Супер.ру.
Теперь в интернете активно обсуждается новый тренд Тиктока - под названием BORG, или blackout rage gallon. Он предназначен не для детей: участнику предлагается выпить 3,7 литра смеси крепких алкогольных напитков, а также воды, подсластителей и таблеток для изотонических напитков.
Последний ингредиент будто бы помогает избежать похмелья. Но человек при таком количестве выпитого отключается, частично теряет воспоминания о произошедшем. Тем временем опасный хештег #BORG, пишет Daily Mail, набрал 70 миллионов просмотров.
50 американских студентов, принявших участие в челлендже, попали в больницу.
Эта огромная и очень опасная дозировка может привести к отравлению и даже смерти, — подчеркнул заведующий наркологическим отделением в Brisbane Metro North Health, доктор Джереми Хейллар.
Медик подчеркнул, что результатом таких экспериментов могут быть и физические травмы, которые люди получают при сильном опьянении - например, от драки либо аварии.
Особенно опасно участие в челлендже для тех, кто обычно мало употребляет спиртных напитков.
Здоровье и самочувствие очень важны, чтобы портить их ради подписчиков и лайков, — подытожил врач.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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