Израильтяне пытаются спасти демократию, которая никогда не существовала

В течение последних трех месяцев израильтяне еженедельно сотнями тысяч выходят на улицы в знак протеста.

В течение последних трех месяцев израильтяне еженедельно сотнями тысяч выходят на улицы в знак протеста против того, что они считают переворотом режима ультраправого правительства - плана (который оно уже начало осуществлять) по подчинению судебной системы и изменению системы управления до такой степени, чтобы устранить все сдержки и противовесы для власть имущих.



Во главе этого плана стоит премьер-министр, которого судят за коррупцию по трем отдельным делам, в то время как Израиль продолжает держать миллионы палестинцев в оккупации с целью дальнейшего укрепления своего контроля.

У каждой партии в израильском правительстве есть конкретные и явные цели, которым будут служить различные законы в этом пакете по реорганизации судебной системы.