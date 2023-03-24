Израильтяне пытаются спасти демократию, которая никогда не существовала
В течение последних трех месяцев израильтяне еженедельно сотнями тысяч выходят на улицы в знак протеста.
В течение последних трех месяцев израильтяне еженедельно сотнями тысяч выходят на улицы в знак протеста против того, что они считают переворотом режима ультраправого правительства - плана (который оно уже начало осуществлять) по подчинению судебной системы и изменению системы управления до такой степени, чтобы устранить все сдержки и противовесы для власть имущих.
Во главе этого плана стоит премьер-министр, которого судят за коррупцию по трем отдельным делам, в то время как Израиль продолжает держать миллионы палестинцев в оккупации с целью дальнейшего укрепления своего контроля.
У каждой партии в израильском правительстве есть конкретные и явные цели, которым будут служить различные законы в этом пакете по реорганизации судебной системы.
Опубликовано: Иван Ободов
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