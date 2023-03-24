Amazon назначил дату выхода первого африканского фильма «Банды Лагоса»
Amazon собирается выпустить свой первый оригинальный африканский фильм "Банды Лагоса" на Prime Video 7 апреля.
В криминальном триллере, снятом режиссером Джаде Осиберу, снялись нигерийские актеры Тоби Бакаре, Адесуа Этоми-Уэллингтон, Чике Осебука, Чиома Чуквука и Иябо Оджо.
В центре фильма, наполненного экшн-сценами, - группа друзей детства, которым приходится преодолевать трудности взросления на шумных улицах и в районе Исале Эко в Лагосе, крупнейшем городе страны.
Опубликовано: Иван Ободов
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