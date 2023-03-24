Amazon назначил дату выхода первого африканского фильма «Банды Лагоса»

Мичиган - первый штат за последние десятилетия, отменивший закон право на труд

Мичиган, давно известный как оплот организованного труда, в пятницу стал первым штатом за последние десятилетия, который отменил ограничивающий деятельность профсоюзов закон, известный как право на работу.

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