Amazon назначил дату выхода первого африканского фильма «Банды Лагоса»

2023-03-24 23:22

Amazon собирается выпустить свой первый оригинальный африканский фильм "Банды Лагоса" на Prime Video 7 апреля.

В криминальном триллере, снятом режиссером Джаде Осиберу, снялись нигерийские актеры Тоби Бакаре, Адесуа Этоми-Уэллингтон, Чике Осебука, Чиома Чуквука и Иябо Оджо.

В центре фильма, наполненного экшн-сценами, - группа друзей детства, которым приходится преодолевать трудности взросления на шумных улицах и в районе Исале Эко в Лагосе, крупнейшем городе страны.