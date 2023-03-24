ФТК присматривается к новой цели: Облачные вычисления
Федеральная торговая комиссия нацелилась на новую технологическую цель: облачные вычисления.
Хотя этот процесс только начинается, зарождающийся интерес ФТК к этой теме создает новый источник риска для компаний, занимающихся облачными вычислениями, в число которых входят некоторые из крупнейших технологических компаний - Microsoft (тикер: MSFT), Amazon AMZN -0,59% (AMZN), Alphabet GOOGL -0,15% (GOOGL) и Oracle ORCL +0,26% (ORCL).
Опубликовано: Иван Ободов
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