ФТК присматривается к новой цели: Облачные вычисления

Федеральная торговая комиссия нацелилась на новую технологическую цель: облачные вычисления.

Хотя этот процесс только начинается, зарождающийся интерес ФТК к этой теме создает новый источник риска для компаний, занимающихся облачными вычислениями, в число которых входят некоторые из крупнейших технологических компаний - Microsoft (тикер: MSFT), Amazon AMZN -0,59% (AMZN), Alphabet GOOGL -0,15% (GOOGL) и Oracle ORCL +0,26% (ORCL).