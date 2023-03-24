Rocket Lab запускает 2 спутника, возвращает ракету на Землю после задержки из-за неожиданной солнечной бури
Ранний утренний запуск ракеты Rocket Lab в пятницу (24 марта) был отложен на 90 минут из-за неожиданно мощной геомагнитной бури, которую не предвидели синоптики.
В итоге ракета Electron компании Rocket Lab без проблем стартовала в 5:15 утра EDT (0915 GMT; 10:15 вечера по местному новозеландскому времени) с новозеландского космодрома компании.
Миссия под названием "The Beat Goes On" отправила на низкую околоземную орбиту два спутника наблюдения за Землей, принадлежащие компании BlackSky из Сиэтла.
Примерно через 19 минут после взлета Rocket Lab подтвердила, что ее экипаж обнаружил первую ступень Electron в Тихом океане после падения на парашютах.
Теперь инженеры компании извлекут ступень и перевезут ее на корабле на береговые объекты Rocket Lab для осмотра и возможного повторного использования в будущем.
Опубликовано: Иван Ободов
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Иван Ободов
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