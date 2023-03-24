Пентагон: Бюджет готовит США к возможной китайской конфронтации
Американские вооруженные силы должны быть готовы к возможной конфронтации с Китаем, заявили в четверг руководители Пентагона.
Призывая Конгресс утвердить предложенный Министерством обороны бюджет в размере 842 миллиардов долларов, который позволит модернизировать вооруженные силы в Азии и по всему миру.
"Это бюджет, основанный на стратегии - и обусловленный серьезностью нашего стратегического соперничества с Китайской Народной Республикой", - сказал министр обороны Ллойд Остин, выступая перед подкомитетом по ассигнованиям на оборону Палаты представителей.
Указывая на рост новых технологий, таких как гиперзвук, Остин сказал, что бюджет предлагает потратить более 9 миллиардов долларов, что на 40% больше, чем в прошлом году, на укрепление военного потенциала в Тихоокеанском регионе и защиту союзников.
Опубликовано: Иван Ободов
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