Звезда Ракель Левисс планирует отменить судебный запрет против Шины Шей
Звезда "Правил Вандерпампа" Ракель Левисс заявила, что она планирует отменить временный запретительный судебный приказ, который она подала против своей коллеги по шоу Шины Шей.
Высказавшись через день после того, как актерский состав "Браво" снял долгожданное шоу воссоединения с участием обеих звезд в Лос-Анджелесе.
"Я могу подтвердить, что мой адвокат снял мое дело с календаря суда в среду и подал соответствующие документы, запрошенные судом сегодня [в пятницу], чтобы отменить TRO после 29 числа", - сказала Левисс в интервью Entertainment Tonight в пятницу. "Мы сообщили суду, что я не буду продвигаться вперед с постоянным запретительным приказом.
Моя команда пыталась работать с Шианой над взаимовыгодным соглашением, надеясь добиться отмены судебного запрета раньше, чтобы мы могли снимать [воссоединение "Правил Вандерпамп"] вместе".
Опубликовано: Иван Ободов
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