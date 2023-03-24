Избиратели-инвалиды Висконсина утверждают, что закон об открепительных удостоверениях не соблюдается

Избиратели-инвалиды утверждают, что местные руководители избирательных комиссий по всему штату Висконсин не соблюдают федеральный закон во время досрочного голосования в предвыборной гонке в Верховный суд штата.

Бюллетени для заочного голосования и то, кто может их возвращать, были политическим очагом напряженности в Висконсине, известном своими тонкими перевесами в выборах на уровне штатов. Выборы 4 апреля определят большинство в Верховном суде штата, доступ к абортам и судьбу законодательных карт, составленных республиканцами.



За последние два года по меньшей мере в восьми штатах возникли проблемы с законами и практикой, которые затрудняют или делают невозможным голосование для людей с определенными видами инвалидности.

В то же время во многих штатах пытаются ограничить правила, влияющие на то, кто может возвращать открепительные бюллетени.



В прошлом году республиканцы Висконсина успешно подали иск о запрете ящиков для выдачи открепительных талонов, и Верховный суд штата, контролируемый консерваторами, постановил, что только избиратель может вернуть свой бюллетень лично или отправить его по почте.