Помощник шерифа из Флориды Ориндж Майкл на аппарате жизнеобеспечения после серьезной черепно-мозговой травмы
После тренировки в спортзале в понедельник у заместителя шерифа округа Ориндж Майкла Милмерштадта возникла сильная головная боль, которая впоследствии была расценена как серьезная травма.
После тренировки в спортзале в понедельник у помощника шерифа округа Ориндж Майкла Милмерштадта "возникла сильная головная боль, которая впоследствии была признана серьезной черепно-мозговой травмой", как сообщается на GoFundMe, созданном от имени его жены и троих детей.
Хотя дополнительная информация о случившемся или характере травмы не была обнародована, полиция заявила в среду, что Милмерштадт "находится в больнице в критическом состоянии".
"Мы молимся за него и его молодую семью", - написали они.
Опубликовано: Иван Ободов
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Иван Ободов
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