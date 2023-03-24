Помощник шерифа из Флориды Ориндж Майкл на аппарате жизнеобеспечения после серьезной черепно-мозговой травмы

После тренировки в спортзале в понедельник у заместителя шерифа округа Ориндж Майкла Милмерштадта возникла сильная головная боль, которая впоследствии была расценена как серьезная травма.

После тренировки в спортзале в понедельник у помощника шерифа округа Ориндж Майкла Милмерштадта "возникла сильная головная боль, которая впоследствии была признана серьезной черепно-мозговой травмой", как сообщается на GoFundMe, созданном от имени его жены и троих детей.



Хотя дополнительная информация о случившемся или характере травмы не была обнародована, полиция заявила в среду, что Милмерштадт "находится в больнице в критическом состоянии".



"Мы молимся за него и его молодую семью", - написали они.