Мичиган - первый штат за последние десятилетия, отменивший закон право на труд

Мичиган, давно известный как оплот организованного труда, в пятницу стал первым штатом за последние десятилетия, который отменил ограничивающий деятельность профсоюзов закон, известный как право на работу.

Закон штата "право на работу" позволял тем, кто работает в профсоюзах, отказаться от уплаты профсоюзных взносов и платежей. Его отмена рассматривается как крупная победа организованного труда, поскольку в прошлом году членство в профсоюзах достигло рекордно низкого уровня.



"Сегодня мы объединяемся, чтобы восстановить права трудящихся, защитить мичиганцев на работе и укрепить средний класс Мичигана", - заявила губернатор-демократ Гретхен Уитмер в пятницу после подписания закона.



Губернатор, занимающий второй срок, также подписал закон, восстанавливающий закон о преобладающей заработной плате, который был отменен республиканцами в 2018 году.

Он требует, чтобы подрядчики, нанятые для государственных проектов, платили заработную плату на уровне профсоюза.