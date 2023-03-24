Мичиган - первый штат за последние десятилетия, отменивший закон право на труд
Мичиган, давно известный как оплот организованного труда, в пятницу стал первым штатом за последние десятилетия, который отменил ограничивающий деятельность профсоюзов закон, известный как право на работу.
Закон штата "право на работу" позволял тем, кто работает в профсоюзах, отказаться от уплаты профсоюзных взносов и платежей. Его отмена рассматривается как крупная победа организованного труда, поскольку в прошлом году членство в профсоюзах достигло рекордно низкого уровня.
"Сегодня мы объединяемся, чтобы восстановить права трудящихся, защитить мичиганцев на работе и укрепить средний класс Мичигана", - заявила губернатор-демократ Гретхен Уитмер в пятницу после подписания закона.
Губернатор, занимающий второй срок, также подписал закон, восстанавливающий закон о преобладающей заработной плате, который был отменен республиканцами в 2018 году.
Он требует, чтобы подрядчики, нанятые для государственных проектов, платили заработную плату на уровне профсоюза.
Опубликовано: Иван Ободов
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