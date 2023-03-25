Байден не видит резкого обострения банковского кризиса

Ввиду турбулентности в банковском секторе президент США Джо Байден пытается смягчить ситуацию, связанную с дефолтом ряда средних и малых банков.

«Я думаю, что потребуется некоторое время, чтобы все утряслось, но я не вижу на горизонте ничего, что вот-вот взорвется», — заявил Байден во время визита в Канаду, добавив, что понимает, что есть беспокойство.

«Банки среднего размера должны быть в состоянии выжить, и я думаю, что они выживут», — сказал Байден.

Он указал, что правительство США предпримет дальнейшие действия в случае необходимости.

Спусковым крючком для банковского кризиса, разразившегося в начале марта, стала ликвидация американской финансовой группы Silvergate Capital, ориентированной на криптоиндустрию.

Спустя несколько дней американский кредитор Silicon Valley Bank, специализирующийся на финансировании стартапов, был передан под контроль американской FDIC по страхованию вкладов и закрыт.

Signature Bank полностью рухнул. Экстренное поглощение Swiss Credit Suisse банком UBS также попало в заголовки международных газет.

В случае Silicon Valley и Signature Bank правительство США гарантировало депозиты, превышающие установленный законом гарантийный лимит в размере 250 000 долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен уже дала понять, что это возможно, даже если банкротится больше банков.

С аналогичным заявлением выступил и Байден. По его словам, если нестабильность усилится, FDIC может снова действовать так, как она уже сделала.