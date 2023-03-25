Гутерриш призвал страны к ответственности после конференции о водных ресурсах
По окончании водной конференции в Нью-Йорке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны бороться с нехваткой питьевой воды.
Всякая надежда человечества будет зависеть от определения нового курса: «Это зависит от реализации важных всеобъемлющих и ориентированных на действия обязательств, взятых государствами-членами на этой конференции».
Генсек имел в виду многочисленные индивидуальные необязательные меры и проекты, обещанные государствами, неправительственными организациями и свободной экономикой на конференции в течение последних двух дней.
«Это означает снижение давления на нашу систему водоснабжения», — сказал Гутерриш.
Необходимо также разработать альтернативные продовольственные системы, чтобы сократить неустойчивое использование воды в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве, отметил он.
Стратегии в области водных ресурсов, экосистем и климата должны быть взаимосвязаны, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов — от устойчивой инфраструктуры, водопроводов и планов очистки сточных вод до системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях.
Конференция ООН по водным ресурсам проходит со среды. Это была первая крупная встреча ООН с 1977 года, посвященная исключительно водным проблемам.
Организация Объединенных Наций забила тревогу в связи с глобальным водным кризисом: нарушен круговорот воды, разрушены экосистемы и загрязнены подземные воды.
Два миллиарда человек не имеют надлежащего доступа к чистой воде. И глобальный дефицит питьевой воды будет продолжать расти.
Опубликовано: Тарас Медведев