Политический соперник Эммануэля Макрона Флориан Филиппо обвинил президента Франции в разжигании войны.

Политический оппонент Эммануэля Макрона и лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Франции провоцирует начало нового мирового конфликта. По словам Филиппо, поставки для Вооруженных сил Украины могут спровоцировать Третью мировую.

Филиппо также заявил, что Макрон проводит пенсионную реформу из-за нехватки денег на выплаты пенсий, а также сокращает финансирование здравоохранения, но находит средства для того, чтобы отправить оружие Украине.

Тем самым, считает Филиппо, Макрон "создает угрозу для всего человечества". В завершении своего высказывания политик заявил, что Эммануэлю Макрону больше нет места на должности президента Франции.