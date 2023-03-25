Бизнесмен из Майами признал себя виновным в организации убийства президента Гаити

Родольф Жаар, гражданин Гаити и Чили, в пятницу в Майами признал себя виновным в «материальной поддержке» наемника, который убил президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции в 2021 году.

50-летний мужчина признался, что предоставил «материальную поддержку и ресурсы», зная, что они будут использованы для похищения и убийства лидера Гаити, говорится в заключении суда.

Он стал первым из 11 жителей Майами задержанных и обвиняемых в планировании убийства.

Жовенель Моис был убит в июле 2021 года отрядом колумбийских наемников в своей частной резиденции в Порт-о-Пренс. По версии обвинения, Родольф Жаар разместил и вооружил членов коммандос.

Прокурор Флориды Маркензи Лапойнт объявил на пресс-конференции в Майами 15 февраля об аресте еще четырех подозреваемых, включая венесуэльца Антонио Интриаго и колумбийца Архангела Претеля Ортиса.

Американское расследование показало, что эти двое мужчин, возглавлявших охранную компанию CTU в Майами, планировали похитить Жовенеля Моиза, чтобы заменить его американцем гаитянского происхождения Кристианом Саноном.