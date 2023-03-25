Трамп проведет в субботу свой первый митинг в Техасе в качестве кандидата в президенты США

В субботу в техасском городе Уэйко, бывшем оплоте конфедератов, ожидается до 15 000 человек на первой предвыборной встрече Дональда Трампа.

Спустя четыре дня после того, как бывший американский президент заявил, что будет арестован по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, он решил провести свой первый митинг в поддержку кампании по выборам президента 2024.

Трамп начинает предвыборную гонку в тот момент, когда уже известен его ближайший конкурент из числа соратников по партии.

Часть электората уже обратились к новому защитнику правых, жесткому Рону ДеСантису.

Губернатор Флориды еще официально не участвует в гонке, но, несомненно, станет одним из его главных соперников за выдвижение от республиканцев в 2024 году.