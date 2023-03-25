Медведев призвал запретить инагентам зарабатывать в России и привел в пример Акунина

Экс-президент России Дмитрий Медведев предложил запретить инагентам зарабатывать деньги в России любым путем, приняв соответствующие поправки к закону.

В дальнейшем это должно быть зафиксировано прямо в законодательстве, заявил в субботу российским СМИ 57-летний политик.

Требование Медведева, который по-прежнему имеет большое влияние в качестве заместителя главы Совета безопасности России, будет означать, среди прочего, профессиональный запрет и запрет на публикации для “инагентов”.

Медведев сослался на российского писателя Бориса Акунина, «который уехал из страны, проклял страну, военную спецоперацию и вооруженные силы», но чьи книги до сих пор доступны в России.

В настоящее время в черном списке Минюста России находится более 160 организаций и более 250 физических лиц признанных инагентами.