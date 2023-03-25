Медведев призвал увеличить численность армии России до 1,5 млн человек

Дмитрий Медведев заявил о целесообразности наращивания численность российской армии.

Днём 25 марта заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пообщался с представителями отечественных СМИ, где публично заявил, что считает необходимым увеличение численности регулярных вооружённых сил России. По словам Медведева, армия РФ должна быть расширена до 1,5 миллионов человек.

Характерно, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу озвучивал аналогичную позицию, призывая увеличить национальную армию до 1,5 миллионов человек. При этом Шойгу подчёркивает, что для этой цели в недалёком будущем на работу будут взяты 695 тысяч контрактных военнослужащих.

Также Дмитрий Медведев ответил на вопрос, какими должны быть национальные Вооружённые силы: призывными или контрактными. Медведев уверен, что наиболее эффективной является смешанный вариант армии, где военнослужащими являются как солдаты по призыву, так и контрактные военные.

Кроме того, Дмитрий Медведев признал, что специальная военная операция в Украине является хорошим методом проверки вооружённых сил страны, поскольку известно, что боеготовность любых армий проверяется исключительно в ходе прямых конфликтов с армиями других государств.

Медведев ранее предупреждал администрацию Международного уголовного суда о возможности нанесения ракетного удара по зданию суда МУС в Гааге в случае, если Владимир Путин будет арестован по выданному данной организацией ордеру.