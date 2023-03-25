Володин предложил запретить Международный уголовный суд
2023-03-25 12:49
Доверенное лицо президента России Владимира Путина предложило запретить Международный уголовный суд (МУС) в России.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал запретить всю деятельность Уголовного суда в России и наказать всех, кто сотрудничает с МУС и поддерживает его.
Для этого необходимо изменить законодательство, написал он в Telegram в субботу.
В середине марта МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.
Россия назвала ордер на арест возмутительным, неприемлемым и враждебным.
Опубликовано: Тарас Медведев