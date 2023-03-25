В Бразилии задержан иск США против подозреваемого в шпионаже в пользу России

США хотят привлечь к ответственности подозреваемого российского шпиона, который якобы пытался внедриться в Международный уголовный суд в Гааге.

Как сообщила в пятницу прокуратура Вашингтона, против Сергея Владимировича Черкасова возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже.

Судебная система США, по-видимому, хочет предотвратить перевод 37-летнего гражданина из страны его нынешнего проживания, Бразилии, в Россию.

Черкасов был арестован властями Нидерландов в апреле за использование поддельных документов, удостоверяющих личность.

В Нидерландах он выдавал себя за бразильца по имени Виктор Мюллер Феррейра, который хотел занять должность в Международном уголовном суде (МУС).

Однако расследование голландской полиции показало, что он не бразилец и работал на российскую военную разведку ГРУ.

По данным судебных органов США, Черкасов с годами приобрел другую личность.