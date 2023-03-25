У Марка Цукерберга родился третий ребенок, создатель соцсети назвал дочку в честь ядовитой медузы

Аурелией называют медуз, который обжигают человека при прикосновении. Поклонники в недоумении от такого выбора.

Марк с женой Присциллой Чан не скрывали, что ждут третьего малыша. Цукерберг наконец поделился своей радостью и показал свое фото со спящей крохой и снимок жены, которая впервые взяла дочку на руки после родов, сообщает Космополитен.

Добро пожаловать, Аурелия Чан Цукерберг! Ты - наше маленькое благословение! — прокомментировал Марк.

Аурелиями называют ядовитых медуз, потому выбор имени многим показался неожиданным. Одно прикосновение этой медузы может вызвать сильнейший ожог.

Марк и Присцилла познакомились еще в годы учебы Гарварде: они впервые увидели друг друга на студенческой вечеринке. У 38-летнего миллиардера уже есть две дочери. Максима у них с Присциллой родилась в 2015 году, Августа - через 2 года.

Цукерберг и Чан ведут довольно закрытый образ жизни. Пара не выходит в свет и редко выкладывает в сети семейные фото. Потому поклонников радует любая возможность увидеть частичку личной жизни Марка и Присциллы.