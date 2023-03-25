Пригожин: пять тысяч заключенных помилованы после контракта с ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин рассказал о количестве заключенных, помилованных после прохождения контракта в "Группе Вагнера" во время спецоперации на Украине.

25 марта основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что за время проведения спецоперации более пяти тысяч заключенных были амнистированы после того, как завершили свой контракт в "Вагнере", рассчитанный на шесть календарных месяцев.

По данным Пригожина, после помилования показатель рецидивистских преступлений в течение одного месяца среди отслуживших в ЧВК "Вагнер" составляет 0,31%, что в двадцать раз меньше у бывших заключенных, которые вышли из мест лишения свободы без участия в спецоперации.

Евгений Пригожин уверен, что деятельность "Группы Вагнера" уже сейчас существенно снизила уровень криминалитета в России и предоставляет лучшие условия для реабилитации экс-заключенных в стране, что благотворно влияет на все процессы внутри российского государства.

Характерно, что большая группа бойцов "Вагнера" сейчас сконцентрирована в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной республики, пытаясь выбить подразделения ВСУ из города, установив единоличный контроль над ним. Пригожин подчёркивает, что продвижение представителей российской ЧВК в Артемовске не является простой задачей.

Также Евгений Пригожин рассказал, что вооружённые силы Украины собрали 80-тысячную группировку вокруг Артемовска и хотят провести контрнаступление для деблокады города уже в скором времени.