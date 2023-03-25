Медведев призвал россиян качать западный контент у «пиратов»
Дмитрий Медведев заявил о целесообразности распространения пиратских копий западного медиаконтента.
Днём субботы, 25 марта, бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что из-за наличия у него юридического образования раньше он крайне негативно относился к феномену "пиратства", который подразумевает бесплатное скачивание копий цифрового контента в сети интернет.
По словам Медведева, после начала спецоперации в Украине страны коллективного Запада ввели масштабные экономические санкции против России, спровоцировав многие западные компании на уход с российского рынка. Дмитрий Медведев уверен, что "пиратство" является инструментом, который позволит лишить части прибыли дислоцированные на Западе компании.
Экс-президент России настаивает на том, чтобы россияне бесплатно качали зарубежный контент в сети, пошатнув права западных держав на нематериальную собственность. При этом Медведев отметил, что акт "пиратства" может даже привести к банкротству крупных западных медиахолдингов.
Также Медведев признаёт, что множество западного цифрового контента затруднительно найти в интернете после ухода некоторых компаний из России, однако для получения доступа к подобным файлам необходимо лишь разыскать "правильных пиратов", которые заблаговременно создали копии искомых материалов.
Дмитрий Медведев уверен, что с помощью "пиратства" можно распространять что угодно, включая фильмы, видеоклипы, музыкальные произведения и программное обеспечение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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