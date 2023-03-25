Издание "Страна.ua" рассказало о росте частоты употребления спиртных напитков в рядах украинской армии.

25 марта военные корреспонденты информационного агентства "Страна.ua" сообщили, что в вооружённых силах Украины появилась тенденция алкоголизации военнослужащих, о чём свидетельствует рост дисциплинарных наказаний в адрес солдат ВСУ, уличённых в употреблении горячительных напитков на службе.

По данным репортёров "Страны", украинский Генштаб не слишком стремится пресекать подобные инцидента в рядах национальной армии, поскольку даже в условиях военного времени попавшиеся на пьянстве солдаты легко отделываются штрафами вместо административных арестов и других форм наказания.

В частности, журналисты рассказали, что обычно уличённым в распитии алкоголя бойцам украинских Вооружённых сил назначают штраф в размере семнадцати тысяч гривен, что по текущему валютному курсу эквивалентно 460 американским долларам. Аналитики "Страны.ua" сходятся во мнении, что подобная форма наказания является слишком щадящей.

Характерно, что ранее отставной американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия вынуждена мобилизовать несовершеннолетних подростков из-за катастрофических потерь на поле боя, зачастую насильно мобилизуя молодых парней в общественных местах.

Также Макгрегор выразил уверенность в том, что в ближайшее время ВСУ понесут новые потери, исчисляемые сотнями тысяч убитых, что обусловлено отказом Владимира Зеленского от переговоров с Россией.