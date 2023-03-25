В Берлине мужчина совершил нападение на квартиру, применив гранту и нож

Он взорвал гранату у входа в подъезд, где проживали жертвы, а затем набросился на них с ножом, сообщает полиция в субботу.

В Берлине 61-летний серб взорвал гранату, а затем набросился с ножом на боснийца и его спутницу, также сербку.

Комиссия по расследованию убийств приступила к расследованию покушения на убийство поздно вечером в пятницу, подозреваемый задержан.

«Согласно предыдущим выводам и следствию, 61-летний мужчина взорвал ручную гранату перед входом в многоквартирный дом на Панковской аллее около 23:15, ранив двух женщин в возрасте 42 и 48 лет и 61 мужчину", - говорится в сообщении полиции.

Силы группы экстренного реагирования задержали мужчину и взяли его под стражу. Там его передали в отдел по расследованию убийств. Трое раненых доставлены в больницы.

Пока неясно, каковы были отношения между нападавшим и пострадавшим, сообщила пресс-секретарь полиции.