В Берлине мужчина совершил нападение на квартиру, применив гранту и нож
Он взорвал гранату у входа в подъезд, где проживали жертвы, а затем набросился на них с ножом, сообщает полиция в субботу.
В Берлине 61-летний серб взорвал гранату, а затем набросился с ножом на боснийца и его спутницу, также сербку.
Комиссия по расследованию убийств приступила к расследованию покушения на убийство поздно вечером в пятницу, подозреваемый задержан.
«Согласно предыдущим выводам и следствию, 61-летний мужчина взорвал ручную гранату перед входом в многоквартирный дом на Панковской аллее около 23:15, ранив двух женщин в возрасте 42 и 48 лет и 61 мужчину", - говорится в сообщении полиции.
Силы группы экстренного реагирования задержали мужчину и взяли его под стражу. Там его передали в отдел по расследованию убийств. Трое раненых доставлены в больницы.
Пока неясно, каковы были отношения между нападавшим и пострадавшим, сообщила пресс-секретарь полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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