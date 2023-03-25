Тим Кук заявил, что Apple и Китай выросли вместе

Apple поддерживает «симбиотические» отношения с Китаем, заявил в субботу Тим Кук на форуме развития в Китае.

Глава Apple прибыл в Китай для участия в Форуме развития Китая, китайском государственном мероприятии, в котором принимают участие высокопоставленные правительственные чиновники и общественные деятели предпринимательского сектора.

«Я считаю, что это своего рода симбиотические отношения, от которых мы оба выиграли», — сказал он во время интервью о роли технологий в образовании, добавив: «Apple и Китай выросли вместе».

Речь Тима Кука прозвучала в тот момент, когда Apple, крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации, стремится перенести производственную деятельность из Китая.

Продажи продуктов Apple в 2022 году были ограничены ситуацией на заводах из-за так называемой политики Китая «ноль Covid».

Контроль США за экспортом высокотехнологичных компонентов также угрожает цепочке поставок бренда Apple.

Тим Кук подчеркнул необходимость преодоления разрыва в образовании между школами в городских и сельских районах. Он также призвал молодых людей изучать программирование и развивать свое критическое мышление.

Он также пообещал увеличить до 100 млн юаней (13,5 млн евро) расходы Apple, выделяемые на ее образовательную программу в сельских районах Китая.

В пятницу Кук посетил магазин Apple Store в центре Пекина, сделав селфи с певицей Хуан Лин, которое стало вирусным в китайских социальных сетях.