ООН: Миллионы людей умирают из-за отсутствия безопасной воды и санитарии

Нехватка чистой воды и санитарной инфраструктуры серьезно ощущается во всем мире и становится все хуже, предупреждают эксперты Организации Объединенных Наций.

В докладе говорится, что многие миллионы из 7,78 миллиардов человек в мире не имеют достаточного количества чистой воды или санитарной инфраструктуры, чтобы помочь здоровью людей, удаляя отходы от их домов.



По словам Кавеха Мадани, инженера по водным ресурсам из Ирана, возглавляющего аналитический центр Университета ООН, во второй день конференции ООН по водным ресурсам, доклад призывает мир "серьезно поговорить и рассмотреть вопрос о воде" для достижения глобальных целей развития.



Доклад "содержит некоторые тревожные статистические данные и результаты, но лучше выявить это на ранней стадии, когда у нас еще есть время", - сказал Мадани журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.