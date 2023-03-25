Португалия призывает к более тесным отношениям между ЕС и Латинской Америкой
Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в четверг, во время своего официального визита в Доминиканскую Республику, призвал к "более тесным" отношениям между Европейским Союзом (ЕС) и Латинской Америкой.
Выступая на заседании Национальной Ассамблеи Доминиканской Республики, Ребело, который находится в стране с официальным визитом и примет участие в 28-м Иберо-американском саммите, подчеркнул исторические и культурные связи между двумя регионами, "наследие, - сказал он, - которое следует ценить и превратить в настоящий стратегический альянс".
Это потому, что "для того, чтобы глобализация была сбалансированной и однородной, ей необходима эффективная многосторонняя структура, которая благоприятствует региональным и мультирегиональным интеграционным проектам", - подчеркнул президент.
Опубликовано: Иван Ободов
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