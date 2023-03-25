Два пожарных ранены, три школы эвакуированы из-за пожара в Гонконге
По меньшей мере три школы Гонконга были сегодня эвакуированы из-за пожара в соседнем здании, который пожарные все еще пытаются взять под контроль и в котором двое из них получили ранения, сообщают местные СМИ.
Горящее здание - это восьмиэтажный склад в Cheung Sha Wan, куда были направлены более 220 пожарных и медицинских работников, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Сигнал тревоги поступил в 13:49 по местному времени (5:49 GMT) из-за сильного дыма, идущего со второго и третьего этажей здания, что заставило власти отнести пожар к третьей категории из пяти, установленных правилами бывшей британской колонии.
Опубликовано: Иван Ободов
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