Два пожарных ранены, три школы эвакуированы из-за пожара в Гонконге

По меньшей мере три школы Гонконга были сегодня эвакуированы из-за пожара в соседнем здании, который пожарные все еще пытаются взять под контроль и в котором двое из них получили ранения, сообщают местные СМИ.

Горящее здание - это восьмиэтажный склад в Cheung Sha Wan, куда были направлены более 220 пожарных и медицинских работников, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.



Сигнал тревоги поступил в 13:49 по местному времени (5:49 GMT) из-за сильного дыма, идущего со второго и третьего этажей здания, что заставило власти отнести пожар к третьей категории из пяти, установленных правилами бывшей британской колонии.